Суд прекратил дело о растрате 700 миллионов рублей против бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Тверской суд Москвы прекратил уголовное в отношении аудитора Счетной палаты, бывшего главы Ивановской области Михаила Меня. Об этом сообщает ТАСС.

Дело прекращено в связи с истечением срока давности, который по статье о растрате, вменявшейся Меню, составляет 10 лет. Также было прекращено уголовное преследование других фигурантов — Павла Конькова, сменившего Меня на должности главы Ивановской области, и управляющего директора ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрия Гришина.

В связи с прекращением дела с Меня сняли меру пресечения в виде подписки о невыезде. Дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Дело против Меня было возбуждено в 2019 году. Летом 2020 года действующий губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский сообщал, что 700 миллионов рублей, в организации хищения которых обвиняют Меня, были возвращены в бюджет с учетом процентов и неустойки.

Читайте также

В Москве задержан аудитор Счетной палаты Михаил Мень «Медуза» рассказывает о бурной биографии сына знаменитого священника, либерального губернатора и медведевского министра

Читайте также

В Москве задержан аудитор Счетной палаты Михаил Мень «Медуза» рассказывает о бурной биографии сына знаменитого священника, либерального губернатора и медведевского министра

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег