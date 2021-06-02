Международную Букеровскую премию получил французский писатель Давид Диоп

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Французский писатель Давид Диоп стал первым французом, выигравшим Международную Букеровскую премию. Его отметили за роман .

В книге, вышедшей в 2018 году, рассказывается о временах Первой мировой войны и колониального господства. В центре повествования — история сенегальского солдата, который воюет на стороне французов, как и многие другие выходцы из бывших французских колоний. После смерти друга детства на фронте сенегалец начинает проявлять крайнюю жестокость к немецким солдатам.

Давид Диоп и писательница Анна Московакис, сделавшая перевод романа с французского на английский язык, разделили премию в размере 50 тысяч фунтов стерлингов.

Международную Букеровскую премию ежегодно вручают за произведение иностранного автора, изданное на английском языке в Великобритании или Ирландии. Награду вручают с 2005 года как дополнение к основной Букеровской премии для поощрения авторов из стран, не относящихся к Британскому Содружеству.

В 2021 году в шорт-лист Международной Букеровской премии вошла книга «Памяти памяти» российской поэтессы и писательницы Марии Степановой. Авторы и переводчики книг из шорт-листа получают по 1000 фунтов стерлингов каждый.

Ранее на Международный Букер номинировали лишь двух российских писателей: Людмилу Улицкую в 2009 году за книгу «Даниэль Штайн, переводчик» и Владимира Сорокина в 2013 году за «День опричника».

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