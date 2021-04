Книга «Памяти памяти» Марии Степановой вошла в шорт-лист Международной Букеровской премии

Жюри Международной Букеровской премии, присуждаемой за лучший роман на английском языке, объявило список финалистов 2021 года.

В шорт-лист премии попали шесть произведений, среди них книга «Памяти памяти» российской поэтессы и писательницы Марии Степановой в переводе Саши Дагдейл.

Также за награду поборются «Ночью вся кровь черна» (At Night All Blood is Black) Давида Диопа из Франции, «Опасности курения в постели» (The Dangers of Smoking in Bed) Марианы Энрикес из Аргентины, «Когда мы перестали понимать мир» (When We Cease to Understand the World) Бенжамина Лабатута из Испании, «Сотрудники» (The Employees) Ольги Равн из Дании и «Война бедных» (The War of the Poor) Эрика Вюйяра из Франции.

Победитель премии будет объявлен 2 июня на онлайн-церемонии из британского города Ковентри.

Международная Букеровская премия присуждается с 2005 года как дополнение к основной Букеровской для поощрения авторов из стран, не относящихся к Британскому Содружеству. Ее призовой фонд составляет 50 тысяч фунтов стерлингов, которые делятся поровну между автором и переводчиком произведения.

До Степановой номинации на Международного Букера удостаивались только двое российских писателей: Людмила Улицкая в 2009 году за книгу «Даниэль Штайн, переводчик» и Владимир Сорокин в 2013 году за «День опричника».

Роман «Памяти памяти» Марии Степановой был удостоен в 2018 году российских литературных премий «Большая книга» и «НОС».