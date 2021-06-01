Главу центра «Насилию.нет» оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушение закона об «иноагентах»

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Перовский районный суд Москвы оштрафовал руководителя центра Анну Ривину на 150 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах.

Ривина, сообщили «Медузе» в международной правозащитной группе «Агора», была признана виновной .

Решение о штрафе будет оспорено, заявил юрист «Агоры» Кирилл Коротеев, который представляет интересы «Насилию.нет» и Анны Ривиной.

В апреле тот же Перовский районный суд наложил на «Насилию.нет» штраф 300 тысяч рублей за нарушение закона об НКО-«иноагентах».

Центр «Насилию.нет» занимается помощью жертвам домашнего насилия. В декабре 2020 года он был признан «иностранным агентом». В феврале Минюст РФ пригрозил организации ликвидацией из-за нарушений в уставе. В начале марта от организации потребовали в течение месяца освободить арендуемое помещение в Москве.

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