Центр «Насилию.нет» оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Перовский районный суд Москвы признал центр « » виновным в нарушении закона об НКО-иноагентах и назначил штраф — 300 тысяч рублей.

«Фактически это штраф за то, что центр сам себя не внес в реестр иностранных агентов, что, конечно, он не мог сделать, так как не считает себя иноагентом», — цитирует глава «Агоры» Павел Чиков заявление юриста Кирилла Коротеева, представляющего интересы центра.

Протокол о нарушении закона о некоммерческих организациях — иностранных агентах был составлен на «Насилию.нет» в марте. Причиной стало то, что организация поддерживала принятие закона о домашнем насилии. Минюст счел это «политической деятельностью». Юрист, представляющий интересы центра, подчеркивает, что речь идет о законопроекте 2016 года — на тот момент центр «Насилию.нет» не был зарегистрирован как организация.

Центр «Насилию.нет» занимается помощью жертвам домашнего насилия. В декабре 2020 года он был признан «иностранным агентом». В феврале Минюст РФ пригрозил организации ликвидацией из-за нарушений в уставе. В начале марта от организации потребовали в течение месяца освободить арендуемое помещение в Москве. Центр пытался через суд оспорить статус «иноагента», но безуспешно.

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