Шойгу заявил о создании 20 новых воинских соединений на западе России в ответ на действия НАТО

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До конца 2021 года Минобороны России сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Он отметил, что это станет ответом на активность стран НАТО, которые наращивают интенсивность полетов стратегической авиации и присутствие боевых кораблей у российских границ.

По словам Шойгу, частота полетов стратегических бомбардировщиков ВВС США в Европе за последние семь лет выросла в 14 раз. Количество военных учений в последние годы выросло в полтора раза.

Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей.

В конце марта на фоне обострения конфликта в Донбассе Россия нарастила военное присутствие у границ Украины. Киев назвал это «игрой мускулами», Москва — военными учениями. В конце апреля Сергей Шойгу объявил о возвращении войск с учений на юге России в места постоянной дислокации.

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