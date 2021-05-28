Суд Минска отклонил жалобу на задержание Софьи Сапеги

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Суд Партизанского района Минска отказался удовлетворить жалобу на гражданки России Софьи Сапеги.

Адвокат Сапеги Александр Филанович сообщил «Медузе», что заседание проходило в закрытом режиме, так как этого требуют нормы белорусского УПК.

Судебное обжалование задержания не прояснило ситуацию. Вынужден констатировать, как адвокат Софьи, что до настоящего времени с документами, касающимися задержания я не ознакомлен. Отсутствовали они и в суде. Это решение защита также может обжаловать, на это есть 24 часа.

Софья Сапега находится под стражей с 23 мая. Формально сначала ее задержали на 72 часа, а затем суд санкционировал ее двухмесячный арест. Российского консула к ней допустили только на третий день после задержания.

Власти официально не раскрывают, в чем обвиняют Сапегу. По данным «Новой газеты», ей инкриминируют организацию массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК Белоруссии) и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342). «Русская служба Би-би-си» сообщала, что против Сапеги возбуждено дело о разжигании социальной вражды (части 3 статьи 130).

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