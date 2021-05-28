Россия согласовала рейс Austrian Airlines из Вены в Москву в обход Беларуси

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Россия выдала разрешение авиакомпании Austrian Airlines на рейс из Вены в Москву по маршруту, не проходящему в воздушном пространстве Беларуси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей австрийской авиакомпании.

В Austrian Airlines подчеркнули, что разрешение получено только на рейс OS 601/602 из Вены в Москву и обратно, запланированный на пятницу, 28 мая. Для рейсов по этому маршруту на другие дни .

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя проблемы с разрешениями для авиакомпаний, изменивших маршруты, чтобы не летать над Беларусью, заявил: «Ситуация, действительно, экстраординарная. Мы бы хотели, чтобы их не возникало. Но раз они возникли из-за решений Евросоюза, и компании прислушались к рекомендациям Брюсселя, такие технические заминки неизбежны. Авиационные власти напряженно работают в эти дни, чтобы их ликвидировать» (цитата по «Интерфаксу»).

Рейс Austrian Airlines из Вены в Москву по маршруту без захода в воздушное пространство Беларуси был 27 мая отменен из-за отсутствия разрешения российской стороны. Австрия потребовала от России объяснений.

Также из-за отсутствия разрешений от России французская Air France вынуждена была два дня подряд отменять свой рейс из Парижа в Москву.

После самолета Ryanair многие европейские авиаперевозчики стали выбирать маршруты в обход воздушного пространства Беларуси. По данным Росавиации на утро 28 мая, на который ссылается «Интерфакс», за сутки европейские авиакомпании выполнили 53 рейса по альтернативным маршрутам без полета над Беларусью и 113 рейса с использованием белорусского воздушного пространства. Речь идет о рейсах, направлявшихся из/в Россию или проходивших транзитом через российское воздушное пространство.

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