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Фигуранты дела Ивана Голунова получили от 5 до 12 лет колонии

Источник: Meduza

Мосгорсуд вынес приговор бывшим полицейским, обвиняемым в фабрикации уголовного дела против корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.

Игорю Ляховцу суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев получили по восемь лет колонии общего режима.

Денис Коновалов, признавший свою вину, приговорен к пяти годам лишения свободы.

Фигуранты дела лишены званий, также им после отбытия срока в колонии будет в течение четырех лет запрещено занимать должности в правоохранительных органах.

Суд также удовлетворил гражданский иск и постановил взыскать с фигурантов по 1 миллиону рублей.

В срок отбытия наказания суд разрешил зачесть время пребывания обвиняемых в СИЗО с 29 января 2020 года.

Прокурор просил для Ляховца 16 лет лишения свободы, для Уметбаева, Феофанова и Сергалиева — по 12 лет, для Коновалова — семь лет.

Бывшие сотрудники полиции обвинялись в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Кроме Коновалова, полностью свою вину никто из фигурантов дела не признал.

Суд над фигурантами дела Ивана Голунова

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