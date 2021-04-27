Прокурор запросил от 7 до 16 лет колонии для бывших полицейских, подкинувших наркотики Ивану Голунову

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Прокурор попросил Мосгорсуд приговорить к различным срокам заключения — от 7 до 16 лет — бывших полицейских, обвиняемых в фабрикации против корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Алексей Губкин, представляющий интересы Дениса Коновалова, одного из обвиняемых.

Гособвинитель попросил приговорить к 16 годам колонии Игоря Ляховца, ключевого фигуранта дела о незаконном задержании Голунова. Прокурор запросил по 12 лет колонии для его бывших подчиненных Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева, и семь лет —для Дениса Коновалова, признавшего вину.

Кроме того, прокурор попросил суд удовлетворить гражданский иск потерпевшего на пять миллионов рублей, а также лишить подсудимых права работать на государственной службе.

Судебные прения в Мосгорсуде проходят в закрытом режиме, сообщил ранее адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин, представляющий интересы Ивана Голунова. Бадамшин на момент публикации не комментировал сроки заключения, запрошенные прокурором.