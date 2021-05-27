Путин освободил от должности уполномоченного России при ЕСПЧ Михаила Гальперина

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Президент России Владимир Путин своим указом освободил Михаила Гальперина от должности уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека — заместителя министра юстиции РФ.

Гальперин занимал должность замминистра юстиции с 2015 года, представителя России в ЕСПЧ — с 2017 года.

По информации «Коммерсанта», с увольнением Гальперина стартовала передача полномочий по представлению интересов России в ЕСПЧ и других международных судах от Минюста к Генпрокуратуре, которую Путин одобрил в марте.

Как пишет «Коммерсант», новым представителем России в ЕСПЧ станет Михаил Виноградов — бывший сотрудник администрации президента, который 26 мая возглавил главное управление международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.

Чем запомнился Михаил Гальперин

Замминистра юстиции назвал ложью выдержки из его письма о преувеличенной проблеме домашнего насилия. Это не ложь, вот цитаты из документа

Чем запомнился Михаил Гальперин

Замминистра юстиции назвал ложью выдержки из его письма о преувеличенной проблеме домашнего насилия. Это не ложь, вот цитаты из документа

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