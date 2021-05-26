Лукашенко заявил, что сообщение о минировании рейса Ryanair поступило из Швейцарии
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Сообщение о минировании самолета Ryanair, который экстренно посадили в аэропорту Минска 23 мая, поступило из Швейцарии. Об этом, как сообщает «Белта», заявил Александр Лукашенко на встрече с парламентариями в Доме правительства Беларуси.
«Как мы должны были поступить на фоне каскада „минирования“ с IP-адресов Польши? — цитирует также его слова телеграм-канал „Пул первого“, контролируемый окружением главы Беларуси. — Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?»
В целом характеризуя историю с посадкой самолета, Лукашенко сказал, что недоброжелатели Беларуси «перешли от организации бунтов к этапу удушения».
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