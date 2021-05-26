К россиянке Софье Сапеге не допустили адвоката. Она находится под стражей в Минске уже четыре дня
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Россиянке Софье Сапеге, задержанной 23 мая после вынужденной посадки рейса Ryanair в Минске, до сих пор не позволили встретиться с адвокатом. Об этом сообщил ТАСС один из ее защитников Александр Филанович.
В дело вступили еще два адвоката. Разрешения на посещение получены двумя адвокатами в 10:00 и 17:00. На момент прибытия адвоката с разрешением в СИЗО КГБ очередь из адвокатов составляла четыре человека. Из-за отсутствия свободных кабинетов адвокат на свидание с Софьей Сапегой не попал.
Филанович также рассказал, что защита подала жалобу на задержание Сапеги в Следственный комитет Беларуси — на том основании, что защиту не ознакомили с документами, касающимися задержания.
Софья Сапега 25 мая была арестована в Беларуси на два месяца. Официальное обвинение ей пока не предъявлено. По данным «Новой газеты», ей инкриминируют организацию массовых беспорядков — эта статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Российского консула допустили к Софье Сапеге на третий день после ее задержания. Пресс-атташе посольства России в Беларуси Алексей Маскалев при этом заявил, что дипломаты предпринимают «меры по защите интересов нашей гражданки с самого начала ситуации».