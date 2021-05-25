Российскому консулу разрешили встретиться с Софьей Сапегой. С момента ее задержания прошло двое суток

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Российский консул получил разрешение от белорусских властей на посещение гражданки РФ Софьи Сапеги, задержанной при самолета Ryanair в Минске.

В МИДе сообщили, что встреча ожидается «в ближайшее время».

Сапега находится под стражей уже двое суток.

Белорусские власти сообщали, что задержали россиянку на трое суток, по истечении которых в отношении нее «будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении».

Днем 25 мая МИД РФ сообщил, что Сапега подозревается «в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии». О каких конкретно преступлениях идет речь, не уточнялось. В августе и сентябре в Белоруссии проходили массовые протесты после президентских выборов.

Мать Сапеги сообщила, что во время протестных акций ее вообще не было в стране: «Она уехала в августе из Беларуси в Литву. Она готовилась к учебному процессу. Ее не было в Беларуси точно. Пусть проверят на границе штампы, когда она уехала».

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