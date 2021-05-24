The Wall Street Journal: трое ученых из института вирусологии в Ухани тяжело болели в ноябре 2019 года. Это мог быть коронавирус

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Как минимум трое ученых, работающих в Уханьском институте вирусологии, тяжело болели в ноябре 2019 года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неопубликованный доклад американской разведки.

Как выяснила разведка, болезнь была «достаточно серьезной» — ученым пришлось лечиться в стационаре. При этом симптомы заболевания были похожи как на коронавирус, так и на обычное сезонное ОРВИ.

Представитель МИД Китая заявил изданию, что США «продолжают раскручивать версию об утечке». «Интересно, США действительно озабочены выяснением источника возникновения вируса или пытаются отвлечь таким образом внимание?» — сказали в ведомстве.

В марте ВОЗ опубликовала 120-страничный доклад о происхождении коронавируса — наиболее вероятной в нем называлась версия передачи вируса человеку от животных. Китай, который официально помогал авторам доклада в их работе, критиковали за то, что он предоставил не все имеющиеся в его распоряжении данные.

Институт вирусологии в Ухани сторонники версии об искусственном происхождении коронавируса называют местом, где он мог быть создан. При этом эти предположения неоднократно отвергались на официальном уровне, а фактов, подтверждающих их, нет.

Первый официально подтвержденный случай заболевания коронавирусом был зафиксирован 8 декабря 2019 года. При этом большинство эпидемиологов и вирусологов полагают, что болезнь распространилась в Ухани еще в ноябре.

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