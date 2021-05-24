Мосгорсуд отменил условный приговор полицейскому, выстрелившему в школьницу из травматического оружия

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Мосгорсуд отменил приговор бывшему старшему сержанту полиции Ивану Князеву, которому суд низшей инстанции назначил три года условного наказания за то, что он выстрелил в школьницу из травматического оружия.

Дело отправлено на новое рассмотрение, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе Мосгорсуда. С Князева взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В декабре 2020 года Иван Князев, бывший в тот момент сотрудником ППС, выстрелил из травматического пистолета в 13-летнюю девочку. Князева задержали, обвинили в хулиганстве и отправили под домашний арест. МВД отчиталось о его увольнении «по отрицательным мотивам».

Сообщалось, что пострадавшая школьница заявляла, что Князев ее домогался. По данным следствия, Князев был другом семьи ребенка.

Проект психологической помощи «Подростки и котики» запускал петицию с требованием переквалифицировать обвинение Князеву, добавив умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего и насильственные действия сексуального характера, и провести полноценное расследование произошедшего. Петиция собрала более 100 тысяч подписей.

По данным агентства «Москва», в отношении Князева проводится проверка для установления факта развратных действий в отношении несовершеннолетней. Результаты проверки, по состоянию на момент написания новости, известны не были.

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