Полицейского, выстрелившего в школьницу из травматического оружия, приговорили к трем годам условно

Симоновский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего полицейского Ивана Князева, который выстрелил в ногу школьнице из травматического оружия.

Суд, сообщает ТАСС, признал Князева виновным в хулиганстве с применением насилия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Решением суда ему также запрещено в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

В декабре 2020 года Иван Князев, бывший в тот момент сотрудником ППС, выстрелил из травматического пистолета в 13-летнюю девочку. Князева задержали, обвинили в хулиганстве и отправили под домашний арест. МВД отчиталось о его увольнении «по отрицательным мотивам».

Сообщалось, что пострадавшая школьница заявляла, что Князев ее домогался. По данным следствия, Князев был другом семьи ребенка.

Проект психологической помощи «Подростки и котики» запускал петицию с требованием переквалифицировать обвинение Князеву, добавив умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего и насильственные действия сексуального характера, и провести полноценное расследование произошедшего. Петицию, по состоянию на 9 марта, подписали более 100 тысяч человек.