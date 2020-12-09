Подростки потребовали ужесточить обвинение московскому полицейскому, который выстрелил в школьницу

Проект психологической помощи «Подростки и котики» запустил петицию с требованием ужесточить статью в деле полицейского, предположительно выстрелившего в школьницу в Москве. Об этом в фейсбуке сообщила художница Катрин Ненашева.

МВД 6 декабря 2020 года сообщило, что сотрудник ППС, будучи не при исполнении, выстрелил из травматического оружия в несовершеннолетнюю девочку. Ведомство не называло имя полицейского, позднее выяснилось, что речь о 33-летнем Иване Князеве. На него завели дело о хулиганстве и 7 декабря отправили под домашний арест. МВД сообщило об увольнении Князева. По данным Life, школьница, которую ранил Князев, утверждала, что он ее домогался. Телеграм-канал 112 опубликовал записи с камер видеонаблюдения, на одной из которых девочка пытается убежать от мужчины, на второй, как утверждает 112, момент выстрела.

Авторы петиции требуют, чтобы дело переквалифицировали со статьи о хулиганстве на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, насильственные действия сексуального характера и хулиганство с применением оружия.

По мнению авторов петиции, «сотрудники правоохранительных органов намерены скрыть некоторые факты преступления, чтобы смягчить наказание».

На момент публикации новости петицию подписали 752 человека.