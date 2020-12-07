Полицейского, выстрелившего в школьницу из травматического оружия, отправили под домашний арест

Симоновский суд Москвы отправил под домашний арест полицейского Ивана Князева, который, предположительно, ранил из травматического оружия 13-летнюю школьницу. Об этом сообщает «Интерфакс».

Агентство уточняет, что Князев — «бывший к настоящему моменту сотрудник ППС».

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Дело на Князева завели по статье о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК, максимальные санкции — штраф 500 тысяч рублей или срок до пяти лет).

Днем 7 декабря московское управление МВД отчиталось об увольнении Князева «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

По данным источников Life и «Комсомольской правды», пострадавшая школьница утверждала, что Князев ее домогался и выстрелил, получив отказ.