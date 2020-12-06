Полицейский в Москве ранил школьницу из травматического оружия

В Москве сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил из травматического оружия в несовершеннолетнюю, сообщили «Интерфаксу» в московском ГУ МВД.

Как утверждает ведомство, полицейский был «в гражданской одежде» и не при исполнении. МВД проводит служебную проверку, по итогам которой «виновный сотрудник будет уволен по отрицательным мотивам», сказал глава пресс-службы московской полиции Владимир Васенин.

Московское следственное управление СК завело дело по факту происшествия. «Сотрудник патрульной-постовой службы территориального ОМВД задержан, находится в подразделении ведомства, — сообщила „Интерфаксу“ старший помощник управления СК по Москве Юлия Иванова. — Ребенок находится в одной из городских больниц, где проходит обследование».

Иванова не назвала статью, по которой завели дело, Васенин в беседе с «Интерфаксом» называл статью о хулиганстве (213 УК).

Как пишет Life со ссылкой на источник, полицейский выстрелил в школьницу из травматического пистолета после того, как якобы домогался ее, а она «не ответила взаимностью».

Собеседник «Комсомольской правды» в силовых структурах рассказал похожую версию: «Полицейский после смены заглянул „на огонек“ к соседям <…> Сначала посидели в квартире, потом вышли на улицу <…> Девочка рассказывает, что в какой-то момент мужчина якобы <…> полез целоваться. Она стала отбиваться и тут произошел выстрел. Пуля угодила девочке в коленку».