В Гомеле вышла на свободу журналистка Tut.by Катерина Борисевич, осужденная за статью о смерти активиста
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Журналистка Tut.by Катерина Борисевич, осужденная по делу о разглашении врачебной тайны, вышла на свободу утром 19 мая из колонии в Гомеле.
Борисевич задержали в ноябре 2020 года. 2 марта суд Минска приговорил журналистку к шести месяцам колонии и штрафу в размере 100 базовых величин (примерно 1150 долларов). Поводом к уголовному делу послужила статья журналистки о смерти активиста Романа Бондаренко. В материале со ссылкой на медицинские документы утверждалось, что в крови Бондаренко не обнаружили этанола, хотя власти заявляли, что он был пьян.
Другим фигурантом уголовного дела был врач больницы скорой помощи Артем Сорокин, дежуривший в ночь госпитализации Бондаренко. По делу о разглашении врачебной тайны его приговорили к двум годам колонии с отсрочкой на год и освободили в зале суда.
18 мая Комитет государственного контроля Беларуси объявил о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в отношении руководителей издания Tut.by. В редакции и дома у журналистов пришли обыски. Силовики задержали более 10 сотрудников издания. Сайт Tut.by заблокировали.