В Гомеле вышла на свободу журналистка Tut.by Катерина Борисевич, осужденная за статью о смерти активиста

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Журналистка Tut.by Катерина Борисевич, осужденная по делу о разглашении врачебной тайны, вышла на свободу утром 19 мая из колонии в Гомеле.

Борисевич задержали в ноябре 2020 года. 2 марта суд Минска приговорил журналистку к шести месяцам колонии и штрафу в размере 100 базовых величин (примерно 1150 долларов). Поводом к уголовному делу послужила статья журналистки о смерти активиста . В материале со ссылкой на медицинские документы утверждалось, что в крови Бондаренко не обнаружили этанола, хотя власти заявляли, что он был пьян.

Другим фигурантом уголовного дела был врач больницы скорой помощи Артем Сорокин, дежуривший в ночь госпитализации Бондаренко. По делу о разглашении врачебной тайны его приговорили к двум годам колонии с отсрочкой на год и освободили в зале суда.

18 мая Комитет государственного контроля Беларуси объявил о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в отношении руководителей издания Tut.by. В редакции и дома у журналистов пришли обыски. Силовики задержали более 10 сотрудников издания. Сайт Tut.by заблокировали.

Читайте также

Власти Беларуси начали разгром Tut.by — одного из самых популярных изданий страны Его сайт заблокирован, на руководство издания завели уголовное дело

Читайте также

Власти Беларуси начали разгром Tut.by — одного из самых популярных изданий страны Его сайт заблокирован, на руководство издания завели уголовное дело

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег