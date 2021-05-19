Манижа вышла в финал «Евровидения»
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Певица Манижа, представляющая Россию на «Евровидении» в 2021 году, вышла в финал конкурса.
В полуфинале Манижа с песней «Russian Woman» выступала третьей из 16 участников.
В финал, помимо Манижи, вышли представители еще девяти стран — Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.
Финал «Евровидения» пройдет 22 мая.
Манижа — российская певица таджикского происхождения. После ее выдвижения на конкурс в интернете стали появляться ксенофобные комментарии о певице.
Песню «Russian Woman» критиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред», — сказала Матвиенко 31 марта.