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Манижа вышла в финал «Евровидения»

Источник: Евровидение

Певица Манижа, представляющая Россию на «Евровидении» в 2021 году, вышла в финал конкурса.

В полуфинале Манижа с песней «Russian Woman» выступала третьей из 16 участников.

В финал, помимо Манижи, вышли представители еще девяти стран — Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Финал «Евровидения» пройдет 22 мая.

Манижа — российская певица таджикского происхождения. После ее выдвижения на конкурс в интернете стали появляться ксенофобные комментарии о певице. 

Песню «Russian Woman» критиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред», — сказала Матвиенко 31 марта.

Манижа на «Евровидении»

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