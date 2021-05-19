«Маму удерживают как заложника и запугивают ее». Дочь вдовы основателя Tut.by рассказала, что уже сутки не может с ней связаться

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Евгения Чернявская — дочь Юлии Чернявской, вдовы основателя Tut.by Юрия Зиссера — рассказала, что уже сутки не может связаться со своей матерью, которую накануне доставили в больницу под конвоем. Об этом Евгения Чернявская написала в своем фейсбуке.

Есть предположение, что она в СИЗО КГБ, но адвокату отказались дать информацию, там ли ее подзащитная. Сказали, что они сами могут «передать информацию». Все, кто видел маму в последние сутки, на связь не выходят. Очевидно, что-то подписали и не имеют права давать никаких деталей и очень запуганы, потому что кроме «мама в порядке» никакой информации мне или бабушке не поступало.

По словам Евгении Чернявской, у ее матери «нет никакой информации о деятельности Tut.by» и она не является акционером издания, поэтому ничего не может знать о претензиях к нему. Чернявская предположила, что ее «маму используют силовые органы, чтобы давить на Tut.by». «Сегодня маму удерживают как заложника, запугивают ее и оказывают давление», — отметила Чернявская.

Днем 18 мая стало известно, что Юлия Чернявская перенесла гипертонический криз, после чего ее направили в больницу в Минске в сопровождении оперативника. Где она находится после выписки из больницы, неизвестно.

18 мая власти Белоруссии объявили о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей Tut.by по статье об уклонении от уплаты налогов. Сайт издания заблокировали.

Около полутора десятков сотрудников Tut.by 18 мая были задержаны. Некоторых из них отпустили после допросов под подписки о неразглашении. По последним данным издания, задержанными остаются 11 человек, в том числе главный редактор Tut.by Марина Золотова и генеральный директор Людмила Чекина.

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