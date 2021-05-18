Вдова основателя Tut.by Юлия Чернявская перенесла гипертонический криз. Она находится в больнице под конвоем

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Вдова основателя Tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская перенесла гипертонический криз и находится в больнице в Минске. Об этом сообщает само издание.

По данным Tut.by, в больнице Чернявскую сопровождает оперативник. В каком она находится статусе и почему перед этим сотрудники силовых структур пришли к ней домой, неясно.

Днем 18 мая сайт Tut.by оказался заблокирован. Власти объяснили это «многочисленными фактами нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации». Против руководителей издания возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, к сотрудникам редакции с обысками пришли силовики. Многих журналистов увезли на допросы, с ними нет связи.

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