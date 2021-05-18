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Сайт Tut.by заблокирован

Источник: ТАСС

Сайт одного из крупнейших белорусских независимых информационных ресурсов Tut.by заблокирован. Об этом сообщил ТАСС один из учредителей издания.

Tut.by недоступен у пользователей как из России, так и из других стран (в том числе при использовании VPN).

Обновление: У сайта появилось «зеркало»

18 мая в редакции и у журналистов Tut.by прошли обыски. Комитет государственного контроля (структура, занимающаяся обеспечением экономической безопасности страны) заявил, что в отношении руководства Tut.by возбуждено уголовное дело об уклонении от налогов в особо крупном размере.

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