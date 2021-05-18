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Президент США Джо Байден и его жена Джилл обнародовали свою налоговую декларацию за 2020 год. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Байдены отчитались о годовом доходе в 607,3 тысячи долларов. Они заплатили 186,6 тысячи долларов в виде подоходного налога на федеральном уровне и на уровне штатов. 30 тысяч долларов супруги — в том числе 10 тысяч фонду помощи детям имени их умершего сына Бо Байдена.

Также свою налоговую декларацию обнародовали вице-президент Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф. Они заработали в 2020 году 1,7 миллиона долларов, заплатили 803,9 тысячи долларов в виде подоходного налога и потратили 27 тысяч долларов на благотворительные цели.

Ставка подоходного налога в США отличается в зависимости от дохода и семейного положения налогоплательщика. Для Байденов ставка составила 25,9%, для Харрис и Эмхоффа — 36,7%.

Законы США не обязывают президентов публично отчитываться о налогах. Предшественник Байдена Дональд Трамп отказывался это делать, но его декларации публиковало Управление служебной этики в государственных органах США. Во время своего президентского срока Трамп декларировал доход в среднем свыше 400 миллионов долларов в год.

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