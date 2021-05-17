Виталик Бутерин уничтожил подаренные ему токены Shiba Inu почти на семь миллиардов долларов

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Один из основателей криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин 90% подаренных ему «мем-монет» Shiba Inu, а оставшиеся 10% пообещал отправить на благотворительность.

Как следует из данных , Бутерин отправил на адрес, к которому ни у кого нет доступа, более 410 триллионов токенов Shiba Inu, таким образом выведя их из обращения. Стоимость сожженных монет оценивается в 6,7 миллиарда долларов.

На фоне действий Бутерина цена Shiba Inu на криптобирже Binance за час выросла на 36%, достигнув 0,000019 доллара за монету. Однако позднее цена начала снижаться. На момент написания этой новости она составляла 0,000016 доллара за монету.

Бутерин попросил создателей криптовалют больше не отправлять ему токены без его согласия. «Лучше передайте монеты достойной благотворительной организации (но сначала поговорите с ней об этом)», — порекомендовал он.

На прошлой неделе создатели Shiba Inu бесплатно отправили Бутерину 505 триллионов монет — половину от всех выпущенных токенов Shiba Inu. Вероятнее вcего, это был маркетинговый ход, писал Coindesk.

Вскоре после этого Бутерин отправил 50,7 триллиона подаренных ему монет Shiba Inu фонду India COVID-Crypto Relief Fund, который предоставляет медицинскую помощь и предметы первой необходимости во время эпидемии коронавируса в Индии.

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В начале мая цена единицы Ethereum впервые в истории превысила три тысячи долларов. Таким образом, состояние 27-летнего Бутерина, владеющего 333 520 токенами, превысило миллиард долларов. Он стал самым молодым миллиардером в мире, который заработал свое состояние на криптовалюте.

Криптовалюта Shiba Inu была создана в 2020 году как пародия на «мемную» криптовалюту , взлетевшую в цене на фоне твитов основателя Tesla и SpaсeX Илона Маска. Цена Shiba Inu стала расти в апреле, достигнув максимума 11 мая, после выхода на крупнейшую криптобиржу Binance.

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