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Московский метрополитен подал в суд на внука ветерана Игната Артеменко, по делу о клевете на которого оштрафовали Алексея Навального

Источник: Открытые медиа

Московский метрополитен обратился в арбитражный суд с иском к Игорю Колесникову, внуку ветерана Игната Артеменко, по делу о клевете на которого был оштрафован политик Алексей Навальный. Об этом пишут «Открытые медиа». 

В рамках иска метрополитен требует взыскать с Колесникова 83 117 рублей. В чем суть иска, неясно. Сам Колесников давать комментарии журналистам отказался. 

Как пишут «Открытые медиа», Колесников — индивидуальный предприниматель. Как следует из регистрационных данных его ИП, он занимается доставкой продуктов питания, строительством, ремонтом автомобилей, торговлей и управлением недвижимостью. Также ему принадлежит центр по ремонту техники Apple. 

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко — один из героев агитационного ролика канала RT о поправках к Конституции, вышедшего летом 2020 года. После того, как политик Алексей Навальный назвал участников видео «продажными холуями», СК возбудил против него дело по статье о клевете — ведомство сочло, что комментарий политика порочит честь и достоинство Артеменко. В феврале Навального приговорили к штрафу в 850 тысяч рублей. 

Дело о «клевете на ветерана»

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