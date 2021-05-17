Московский метрополитен подал в суд на внука ветерана Игната Артеменко, по делу о клевете на которого оштрафовали Алексея Навального

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Московский метрополитен обратился в арбитражный суд с иском к Игорю Колесникову, внуку ветерана Игната Артеменко, по делу о клевете на которого был оштрафован политик Алексей Навальный. Об этом пишут «Открытые медиа».

В рамках иска метрополитен требует взыскать с Колесникова 83 117 рублей. В чем суть иска, неясно. Сам Колесников давать комментарии журналистам отказался.

Как пишут «Открытые медиа», Колесников — индивидуальный предприниматель. Как следует из регистрационных данных его ИП, он занимается доставкой продуктов питания, строительством, ремонтом автомобилей, торговлей и управлением недвижимостью. Также ему принадлежит центр по ремонту техники Apple.

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко — один из героев агитационного ролика канала RT о поправках к Конституции, вышедшего летом 2020 года. После того, как политик Алексей Навальный назвал участников видео «продажными холуями», СК возбудил против него дело по статье о клевете — ведомство сочло, что комментарий политика порочит честь и достоинство Артеменко. В феврале Навального приговорили к штрафу в 850 тысяч рублей.

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