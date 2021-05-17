«Коммерсант»: дело об «экстремизме» ФБК засекретили из-за личных данных силовиков

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Материалы дела о признании и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями засекретили из-за личных данных силовиков, которые подали иски об ущербе со стороны участников протестных митингов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Журналисты газеты сумели изучить материалы дела. По их сведениям, в них присутствуют несколько списков людей, ранее привлекавшихся к суду за экстремизм или нарушение закона о митингах — однако это не только соратники Навального, но и независимые политики и обычные граждане, чья связь с ФБК «порой не указана даже косвенно».

Ранее адвокаты, представляющие интересы ФБК, уже заявляли, что в материалах дела присутствует лишь общедоступная информация из интернета. На заседании 17 мая в Мосгорсуде они намерены подать ходатайство о раскрытии материалов уголовного дела.

Обновлено. На заседании в Мосгорсуде прокуратура приобщила к делу шесть новых томов, после чего процесс отложили до 9 июня.

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