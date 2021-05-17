«Коммерсант»: дело об «экстремизме» ФБК засекретили из-за личных данных силовиков
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Материалы дела о признании ФБК и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями засекретили из-за личных данных силовиков, которые подали иски об ущербе со стороны участников протестных митингов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Журналисты газеты сумели изучить материалы дела. По их сведениям, в них присутствуют несколько списков людей, ранее привлекавшихся к суду за экстремизм или нарушение закона о митингах — однако это не только соратники Навального, но и независимые политики и обычные граждане, чья связь с ФБК «порой не указана даже косвенно».
Ранее адвокаты, представляющие интересы ФБК, уже заявляли, что в материалах дела присутствует лишь общедоступная информация из интернета. На заседании 17 мая в Мосгорсуде они намерены подать ходатайство о раскрытии материалов уголовного дела.
Обновлено. На заседании в Мосгорсуде прокуратура приобщила к делу шесть новых томов, после чего процесс отложили до 9 июня.
Адвокат ФБК Владимир Воронин сказал «Ъ», что оценивает аргументы прокуратуры «как попытку манипуляции»: «Несекретная часть представляет собой винегрет из событий, зачастую не имеющих к ФБК отношения. Общая же позиция прокуратуры не выдерживает критики — она пытается интерпретировать в выгодном свете некие события, абсолютно разные факты».