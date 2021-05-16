Пользователи WhatsApp стали получать сообщения, что мессенджер станет платным. Их рассылают мошенники

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Пользователи WhatsApp стали получать сообщения том, что с 15 мая WhatsApp станет платным. Чтобы этого не произошло, им предложили переслать данное сообщение 10 контактам. Об этом пишет РИА Новости.

«Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем, и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным. <…> В противном случае WhatsApp активирует счет», — говорится в сообщении. В нем также сказано, что «WhatsApp обойдется в 0,01[евро] за сообщение».

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Игорь Бедеров заявил РИА Новости, что речь идет о рассылке мошеннических сообщений, так называемых «писем счастья». Бедеров призвал не реагировать на них.

Сколько пользователей WhatsApp получили такие сообщения, РИА Новости не уточняет.

С 15 мая вступило в силу новое пользовательское соглашение WhatsApp. Оно было анонсировано еще в январе — и тогда многие пользователи решили, что мессенджер будет делиться собранными о них данными с Facebook. На самом деле WhatsApp и раньше передавал данные большинства своих пользователей Facebook.

WhatsApp предупредил, что будет постепенно отключать возможность общения для пользователей, не принявших новое пользовательское соглашение.

15 мая глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что новые правила WhatsApp могут противоречить российским законам, и, возможно, власти отреагируют на это. Хинштейн подчеркнул, что «ни сегодня, ни завтра» вопрос блокировки мессенджера в России не обсуждается.

В России хотя бы раз в месяц мессенджером WhatsApp пользуются более 70 миллионов человек.

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