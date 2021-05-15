Депутат Хинштейн предупредил о «мерах реагирования» со стороны России на изменение пользовательского соглашения WhatsApp

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Изменения в пользовательском соглашении мессенджера WhatsApp, разрешающие передавать данные в Facebook, могут противоречить российскому законодательству, и, возможно, власти отреагируют на это. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Считаю, что изменения в политике WhatsApp противоречат российскому законодательству, поскольку персональные данные являются неотъемлемой собственностью их обладателя и возможность их передачи третьим и более лицам без согласия самого лица невозможно. Мы обсудим с Роскомнадзором как регулятором в этой сфере, каковы могут быть меры реагирования со стороны России и какова будет официальная оценка.

Хинштейн также выразил уверенность, что технически ограничить работу мессенджера в России возможно, но «с точки зрения принятия сущностного решения» этот вопрос требует широкого обсуждения. Позже в комментарии ТАСС депутат отметил, что «ни сегодня, ни завтра» вопрос блокировки не обсуждается.

Новое пользовательское соглашение WhatsApp вступило в силу 15 мая. Оно было анонсировано еще в январе — и тогда многие пользователи решили, что теперь мессенджер будет делиться собранными о них данными с Facebook. В действительности, для подавляющего большинства из них ничего — по умолчанию эти данные передавались и раньше.

В России хотя бы раз в месяц мессенджером WhatsApp пользуются более 70 миллионов человек.

С 2018 года власти РФ объявили о блокировке мессенджера Telegram — но фактически сделать этого не удалось. В 2020 году Роскомнадзор прекратил эти попытки.

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