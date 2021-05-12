WhatsApp с 15 мая начнет отключать пользователей, отказавшихся принять новую политику конфиденциальности
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Администрация мессенджера WhatsApp с 15 мая начнет постепенно ограничивать возможности для тех пользователей, которые не приняли условия нового пользовательского соглашения.
Ограничивать функционал будут постепенно. Сначала пользователи не смогут совершать звонки и первыми писать сообщения другим людям — только отвечать на них.
Через несколько недель возможность общения для таких пользователей будет заблокирована полностью. Их учетные записи при этом удаляться не будут, они смогут к ним вернуться, когда примут новые правила конфиденциальности.
WhatsApp обновил пользовательское соглашение в январе. Многие пользователи решили, что теперь мессенджер будет делиться собранными о них данными с Facebook, своей материнской компанией. В действительности, для подавляющего большинства из них ничего не изменилось, новые пункты соглашения затронули лишь бизнес-аккаунты.
На фоне изменения политики WhatsApp резко выросли загрузки других мессенджеров — Telegram и Signal.
WhatsApp — самый популярный мессенджер в мире. Количество его активных пользователей превышает два миллиарда человек.