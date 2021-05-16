Израиль нанес ракетный удар по дому лидера ХАМАС в Газе

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Ночью 16 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по дому лидера политического бюро движения в секторе Газа Яхьи Синвара. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ.

По информации израильской армии, дом использовался как военная база. В результате атаки здание было разрушено. Информации о пострадавших нет. Издание «Гаарец» сообщает, что в момент удара Синвара не было в доме.

Ранее израильская армия атаковала дома других руководителей ХАМАС в секторе Газа, в частности, замглавы политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи и командующего батальоном «Аль-Фаркаин» Халеда Манамары. Также ЦАХАЛ сообщал об убийстве двух ключевых сотрудников военной разведки ХАМАС — главы ее отдела безопасности Хасана Кауджи и его заместителя Ваиля Исы.

Всего за 24 часа израильская армия нанесла удары по более чем 90 военным объектам палестинских боевиков. ХАМАС в свою очередь продолжил обстрел Израиля, выпустив по территории страны более 120 ракет, сообщает ЦАХАЛ.

15 мая Израиль разрушил в Газе многоэтажное здание, в котором находились бюро Associated Press и «Аль-Джазиры». Примерно за час до удара израильские военные предупредили владельца здания, что оно станет целью атаки. В ЦАХАЛ заявили, что часть помещений в здании использовали боевики ХАМАС.

началось неделю назад. По информации Reuters, с тех пор в Газе погибли по меньшей мере 149 человек, в том числе 41 ребенок; в Израиле погибли 10 человек, в том числе двое детей.

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