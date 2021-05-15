Израиль разрушил здание в Газе, где находятся бюро Associated Press и «Аль-Джазиры». За час до удара военные предупредили о нем владельца
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В Газе в результате авиаудара израильских самолетов было разрушено многоэтажное здание, в котором находились бюро Associated Press и «Аль-Джазиры».
Примерно за час до удара израильские военные позвонили владельцу здания и предупредили, что оно станет целью атаки и что людей необходимо эвакуировать. После этого в качестве предупреждения на крышу здания был сброшен маломощный снаряд.
Помимо бюро СМИ, в здании находились офисы коммерческих компаний и апартаменты.
В Армии обороны Израиля подчеркнули, что это и другие многоэтажные здания, которые были атакованы в течение нескольких последних дней, используются ХАМАС в военных целях, не уточнив деталей. По данным израильского Channel 12, в здании, помимо офисов, также могли находиться склады оружия, киберцентры и узлы связи, используемые боевиками.
О пострадавших в результате атаки не сообщалось.