Израиль нанес удар по офису главы службы безопасности ХАМАС. Из сектора Газа за ночь выпустили 200 ракет

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В ночь на 15 мая в районе сектора Газа продолжались взаимные обстрелы между Израилем и боевиками движения .

Армия обороны Израиля сообщила, что авиаударом разрушила офис главы службы безопасности ХАМАС Тауфика Абу Наима — по данным израильской стороны, эта штаб-квартира использовалась для управления военной инфраструктурой движения. Помимо этого, были нанесены авиаудары по нескольким местам запусков ракет.

В результате одного из авиаударов, разрушившего трехэтажное здание в лагере для беженцев на западе Газы, погибла семья из десяти человек — восемь детей и две женщины, сообщает Times of Israel со ссылкой на местных врачей.

Боевики ХАМАС, по данным израильской армии, за ночь выпустили около 200 ракет: 100 из них были перехвачены системой «Железный купол», еще 30 упали на территории сектора Газа. В городе Беэр-Шева были госпитализированы 19 человек, получивших ранения.

Руководитель политического крыла ХАМАС Халед Машаль в ночь на 15 мая назвал условия, при которых группировка готова прекратить обстрелы: израильские власти должны обеспечить свободный доступ мусульман в мечеть Аль-Аксы, отказаться выселять арабов из района Шейх-Джаррах, а также освободить задержанных в ходе протестов и столкновений.

Как сообщает Reuters, с начала эскалации конфликта в Газе погибли 132 человека, в том числе 32 ребенка; в Израиле погибли восемь человек, в том числе двое детей.

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