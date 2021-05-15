Amazon Prime показал первые кадры из фильма «Золушка». Билли Портер играет в нем гендерно-нейтральную фею

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Сервис Amazon Prime впервые показал кадры из готовящегося к выходу фильма «Золушка».

На опубликованных фото показаны Камила Кабельо и Николас Голицын, играющие Золушку и ее возлюбленного, а также Билли Портер, исполняющий роль феи-крестной.

Фильм, режиссером которого выступает Кэй Кэннон («Секса не будет», «Студия 30»), выйдет в сентябре 2021 года.

Ранее Билли Портер рассказывал, что фея в его исполнении будет гендерно-нейтральной, а сама новая версия «Золушки» будет «классической сказкой для нового поколения». «Думаю, новое поколение действительно к такому готово. Дети — готовы. Это взрослые тормозят», — говорил Портер.

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