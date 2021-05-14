Палестинские власти сообщили о более 100 погибших за последние несколько дней жителях сектора Газа

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Палестинское министерство здравоохранения объявило, что, по данным на утро 14 мая, в секторе Газа погибли не менее 115 человек, еще около 600 получили ранения, сообщает The Jerusalem Post.

Израильская сторона, в свою очередь, заявляет, что большинство жертв среди жителей сектора Газа либо боевики и , либо погибли от ракет, выпущенных в сторону Израиля, но разорвавшихся на палестинской территории.

За последние несколько дней, когда палестино-израильский конфликт в очередной раз обострился, из сектора Газа по территории Израиля были выпущены около 2000 ракет. Погибли семь человек, более 500 получили ранения Армия обороны Израиля в ночь на 14 мая нанесла с воздуха удары по 150 целям на территории сектора Газа, наземная операция не проводилась.

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