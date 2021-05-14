Израиль провел крупнейший с начала конфликта обстрел Газы. За 40 минут самолеты обстреляли 150 целей, атаку поддерживали артиллерийским огнем

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Армия обороны Израиля провела в ночь на 14 мая крупнейший с начала обострения конфликта обстрел территории сектора Газа. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на представителей военных.

В течение примерно 40 минут по 150 целям в северной части Газы со 160 самолетов были выпущены 450 ракет. Атака поддерживалась артиллерийским и танковым огнем через границу.

В начале ночи в англоязычном твиттере армии Израиля появилось сообщение, в котором говорилось, что «воздушные и наземные силы проводят атаку в Газе», на основании которого многие СМИ сделали вывод о начале наземной операции в секторе. Позже в израильской армии заявили, что наземные войска не пересекали границу сектора, ограничившись ударами с территории Израиля. Как сообщает ТАСС, ответственность за «неточность» взял на себя официальный представитель Армии обороны Израиля.

Основной целью атаки израильские военные назвали сеть тоннелей, используемых боевиками для передвижения и укрытия; итоги нанесенного движению ущерба еще уточняются. При этом, как пишет Times of Israel со ссылкой на сообщения из Газы, в результате атаки есть жертвы, их количество пока неясно.

Боевики сектора Газа, в свою очередь, ночью продолжали ракетные обстрелы территории Израиля, сообщили в Армии обороны Израиля. За ночь было выпущено 220 ракет, большинство из них были перехвачены системой «Железный купол», но несколько достигли целей; один человек получил серьезные ранения.

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