В городах Израиля начались столкновения между евреями и арабами

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В ряде городов Израиля проходят массовые беспорядки и столкновения между еврейским и арабским населением, сообщает The Jerusalem Post.

В городе Акко на северо-западе Израиля в критическом состоянии был госпитализирован еврей, машину которого атаковала группа арабов, вооруженных камнями и палками.

В Бат-Яме, пригороде Тель-Авива, евреи избили двух человек, а также разгромили несколько арабских заведений. Мэр Бат-Яма Цвика Брот заявил, что беспорядки организовали «провокаторы, приехавшие из-за пределов города».

Также беспорядки проходят в Хайфе, Назарете, Тверии и Лоде. В последнем городе столкновения арабов с евреями продолжаются уже несколько дней. Мэр Лода Яир Ревиво заявил о потере контроля над городом. В Лоде ввели комендантский час.

На этой неделе на Ближнем Востоке началось самое крупное с 2014 года обострение палестино-израильского конфликта. После столкновений между израильской полицией и палестинцами в Иерусалиме группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, начала ракетные обстрелы израильской территории. В ответ на это ВВС Израиля стали наносить авиаудары по палестинским территориям. В результате обстрелов погибли десятки человек.

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