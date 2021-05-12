В России начнут производить вакцину AstraZeneca. Она будет предназначена только для экспорта

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Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» в июне выпустит первую партию вакцины против коронавируса по лицензии шведско-британской компании AstraZeneca. Об этом РБК сообщил гендиректор «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

Вакцину будут производить под названием «Р-Кови». Она предназначена исключительно для экспорта и не поступит в гражданский оборот на территории России.

«Речь идет о производстве нескольких сотен тысяч доз в месяц. Наибольший интерес к вакцине сейчас проявляют страны Персидского залива», — сказал Игнатьев.

Он добавил, что «Р-Фарм» будет заниматься экспортом препарата совместно с РФПИ. Фонд владеет долей в «Р-Фарм» и анонсировал выпуск вакцины AstraZeneca на мощностях компании еще в июле 2020 года.

В марте во многих странах Европы приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбоза у пациентов, сделавших прививку. В апреле Европейское агентство лекарственных средств заявило, что связь между вакциной и образованием тромбов действительно есть, но речь идет о крайне редком побочном эффекте и использование AstraZeneca можно продолжить.

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