Павел Дуров: стрелявший в Казани сделал свой телеграм-канал публичным за 15 минут до нападения на школу
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19-летний Ильназ Галявиев, подозреваемый в массовом убийстве в школе в Казани, за 20 минут до нападения на учеников и учителей создал телеграм-канал, где упомянул о своих планах. Об этом сообщил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
На момент совершения теракта в канале был ровно один участник — сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку.
Дуров отметил, что первые жалобы на этот телеграм-канал стали поступать уже после того, как нападавшего задержали полицейские. «Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию», — сообщил Дуров.
12 мая Следственный комитет сообщил, что в 2020 году у Ильназа Галявиева, подозреваемого в нападении на школу в Казани, диагностировали заболевание головного мозга. В СК не уточнили, о каком заболевании идет речь. Представитель ведомства Светлана Петренко в то же время сообщила, что «неадекватное поведение» подозреваемого «препятствует полноценному проведению следственных действий с ним».