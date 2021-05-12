Комитет Госдумы одобрил законопроект, ужесточающий правила выдачи лицензий на оружие

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Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, ужесточающий правила оборота оружия, сообщает ТАСС.

Законопроект запрещает выдавать лицензии на оружие:

россиянам с двумя и более судимостями,

водителям, которых привлекли к ответственности за езду в состоянии опьянения или передачу управления своим автомобилем нетрезвому человеку (до окончания срока административного наказания),

водителям, которых привлекли к ответственности за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения (до окончания срока административного наказания).

Кроме того, законопроект запрещает распространять в интернете инструкции по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия. Сайты с такими инструкциями могут заблокировать.

Среди прочего законопроект позволяет Росгвардии, которая отвечает за лицензирование оружия, аннулировать разрешение, если владелец оружия откажется предоставить его для осмотра сотрудникам ведомства. Также документ запрещает хранить списанное оружие без уведомления Росгвардии. Кроме того, юрлица не смогут хранить оружие в помещениях, где нет охранной сигнализации с выходом на пульт охраны.

Законопроект разработала группа депутатов Госдумы, преимущественно из «Единой России». Документ внесли на рассмотрение парламента в декабре 2020 года. Как ожидается, Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении 18 мая.

11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев напал на гимназию № 175, где он раньше учился, и застрелил семь детей и двух взрослых. Ранения получили 23 человека, в том числе 20 детей. Некоторых раненых госпитализировали в тяжелом состоянии. К утру 12 мая состояние всех пострадавших оценивали как стабильное.

После нападения на школу в Казани президент России Владимир Путин поручил Росгвардии проработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту.

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