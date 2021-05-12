Эллен Дедженерес покинет свое шоу после 19 сезонов в эфире

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Следующий, 19-й сезон «Шоу Эллен Дедженерес», который стартует в сентябре 2021 года, будет последним. Об этом The Hollywood Reporter сообщила ведущая программы, актриса и комик Эллен Дедженерес.

«Я творческий человек, а творческому человеку постоянно необходимо ставить перед собой новые вызовы… Каким бы прекрасным и веселым ни было это шоу, оно перестало быть вызовом», — сказала Дедженерес.

Она добавила, что задумалась об уходе из шоу еще после 16-го сезона, который закончился в 2019 году. Но тогда ее уговорили продлить контракт еще на три сезона.

После ухода из шоу Дедженерес собирается продолжить карьеру в кино и заняться проектами по защите животных и окружающей среды.

«Шоу Эллен Дедженерес» выходит на американском телевидении с сентября 2003 года. Его гостями становились многие знаменитости. Шоу получило более 60 телевизионных премий «Эмми».

В 2020 году несколько десятков бывших сотрудников «Шоу Эллен Дедженерес» рассказали о сексуальных домогательствах со стороны продюсеров программы. Дедженерес извинилась перед пострадавшими, а продюсеров уволили.

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