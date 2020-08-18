Трех продюсеров «Шоу Эллен Дедженерес» уволили после жалоб сотрудников на расизм и домогательства

Трех главных исполнительных продюсеров «Шоу Эллен Дедженерес» уволили после жалоб бывших работников шоу на домогательства, расизм и запугивание. Об этом сообщает BuzzFeed News со ссылкой на Warner Media, которая выпускает шоу.

Об увольнении Эда Главина, Кевина Лемана и Джонатана Нормана сотрудникам шоу 17 августа сообщила сама Дедженерес на видеоконференции.

Warner Media в письме, с которым ознакомился BuzzFeed News, сообщила сотрудникам, что внутреннее расследование близится к завершению.

Кевин Леман и Джонатан Норман заявили BuzzFeed News, что категорически отрицают обвинения в домогательствах. Эд Главин не ответил на запрос BuzzFeed о комментарии.

О жалобах бывших сотрудников «Шоу Эллен Дедженерес» BuzzFeed сообщил в середине июля 2020-го. После публикации исполнительные продюсеры программы Эд Главин, Мэри Коннелли и Энди Ласснер в разговоре с Buzzfeed отметили, что берут ответственность за все происходящее в шоу на себя.