Десятки бывших сотрудников «Шоу Эллен Дедженерес» обвинили руководство в домогательствах. Дедженерес извинилась за подчиненных

Продюсеры «Шоу Эллен Дедженерес» Энди Ласснер, Эд Главин, Мэри Коннелли, Кевин Леман и Джонатан Норман с премией «Эмми». 26 апреля 2015 года Frederick M. Brown / Getty Images

Бывшие сотрудники «Шоу Эллен Дедженерес» рассказали о сексуальных домогательствах со стороны продюсеров телепрограммы. Об этом сообщает BuzzFeed News, ссылаясь на слова 36 бывших работников шоу, попросивших об анонимности.

Бывшие сотрудники рассказали о неподобающем поведении главного сценариста и исполнительного продюсера Кевина Лемана. Они утверждают, что Леман предлагал одному из них заняться оральным сексом на корпоративной вечеринке, другого потрогал за пенис. Кроме того, он прикасался к коллегам и целовал их, а также допускал шутки с сексуальным подтекстом.

Кевин Леман отверг обвинения в сексуальных домогательствах, заявив, что за все время работы на шоу на него ни разу не жаловались. Он отметил, что шокирован тем, что его шутки могли кого-то обидеть.

Пятеро бывших сотрудников заявили, что исполнительный продюсер Эд Главин допускал прикосновения к плечам, шее и талии. Еще несколько работников сказали, что чувствовали себя неуютно, когда видели, что Главин принимает душ в офисе. 47 бывших сотрудников также заявили, что работали с ним в атмосфере запугивания и страха. Сам Главин обвинения пока не комментировал.

Еще один бывший сотрудник заявил, что исполнительный сопродюсер Джонатан Норман пытался склонить его к оральному сексу. Трое бывших коллег этого человека подтвердили, что слышали об этой истории. Сам Норман заявил, что «на 100% категорически отрицает эти обвинения». По его словам, он никогда не делал ничего плохого другим сотрудникам. Норман считает, что человек, выдвинувший против него обвинения, стремится навредить шоу.

Бывшие сотрудники отметили, что у них не было возможности подать конфиденциальную жалобу на действия топ-менеджеров, а те, в свою очередь, давили на подчиненных, чтобы они не обращались в HR-отдел компании.

Компания Warner Bros. отказалась комментировать конкретные обвинения, сославшись на внутреннее расследование, начатое после жалоб сотрудников на расизм, несправедливые увольнения и «токсичную обстановку» на работе. В компании отметили, что рассчитывают проверить обоснованность выдвинутых обвинений. Первичные выводы расследования выявили недостатки в управлении, и, чтобы решить возникшие вопросы, Warner Bros. планирует провести кадровые перестановки.

Ведущая шоу Эллен Дедженерес направила сотрудникам письмо с извинениями: она заявила, что с самого начала шоу должно было стать местом «счастья», где «к каждому будут относиться с уважением». «Очевидно, что-то изменилось, и я была разочарована, когда узнала, что это не так. И за это я прошу прощения. Каждый, кто знаком со мной, понимает, что это противоположно всему, во что я верю, и надеждам, которые я возлагала на наше шоу», — написала Дедженерес в письме. Она отметила, что полагалась на других людей, чтобы быть в курсе того, что происходит на проекте, но добавила: «Мое имя в названии шоу, и я несу ответственность за все, что мы делаем».

Пересказал Александр Бакланов