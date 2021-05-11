Путин внес в Госдуму законопроект о выходе из Договора по открытому небу

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Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение парламента законопроект о денонсации .

Российские власти начали подготовку к выходу из договора в начале 2021 года. В МИД России объясняли, что решили отказаться от участия после того, как США «под надуманным предлогом» вышли из соглашения в ноябре 2020 года. В начале мая правительство РФ одобрило предложение о выходе из договора.

США вышли из Договора по открытому небу, объяснив это тем, что Россия нарушала условия соглашения. Так, Госдеп США обвинял Россию в запрете наблюдательных полетов над Москвой, Калининградом, Чечней и вблизи границ Абхазии и Южной Осетии. В Москве это отрицали, утверждая, что Вашингтон сам не выполняет условия договора.

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