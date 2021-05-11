Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что напавший на школу в Казани взорвал бомбу в раздевалке. СК это опроверг

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Напавший на школу № 175 в Казани Ильназ Галявиев установил в раздевалке и привел в действие взрывное устройство. Об этом рассказала уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, прибывшая на место происшествия.

Мы прошли по всему маршруту… Битое стекло, следы крови. Конечно, то, что не загорелась проводка от взрыва… Оголенные провода висят. То, что в этот момент не оказалось там детей в раздевалке, в той территории, где обвалились стены… к счастью, не оказалось детей.

О том, что во время нападения на школу в здании произошел взрыв, утром 11 мая сообщали очевидцы и источники СМИ. Официально эта информация до сих пор не подтверждалась.

Обновлено. СК заявил, что напавший на школу не закладывал в здании взрывное устройство. «На самом деле при входе в школу он взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. Никаких других взрывных устройств при осмотре места трагедии следственной группой не обнаружено», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В результате нападения на школу в Казани погибли девять человек — семь детей и двое взрослых. 18 детей получили ранения, некоторые из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

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