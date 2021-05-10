Приморский депутат, обвинивший губернатора в попытке подкупа, оказался в психиатрической больнице

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Депутат законодательного собрания Приморского края Андрей Ищенко госпитализирован в краевую клиническую психиатрическую больницу во Владивостоке.

По данным издания VL.ru, туда политика отправили родные. Информацию о госпитализации Ищенко «Открытым медиа» также подтвердил один из его коллег по заксобранию. «Андрей Сергеевич, прямо скажем, в последнее время был не в себе. Эти его посты в Instagram, воевать с кем-то собирался… Надеюсь, ему помогут», — сказал депутат, попросивший не указывать его имя.

2 мая Ищенко опубликовал в инстаграме обращение к губернатору Приморья Олегу Кожемяко, обвинив его в попытке подкупа. По словам депутата, в 2018 году Кожемяко предлагал ему через третьих лиц взятку в размере двух миллионов долларов за отказ от участия в избирательной кампании.

8 мая в инстаграме Ищенко появилось видео, в котором он рассказывает, что попал в ДТП, якобы подстроенное полицейскими. В ролике слышно, как он говорит с дежурным полиции, требуя доложить об аварии министру обороны РФ Сергею Шойгу и прислать вертолет.

Сейчас эти посты удалены.

В 2018 году Андрей Ищенко был участником губернаторских выборов в Приморье от КПРФ. Он прошел во второй тур вместе с кандидатом от «Единой России» Андреем Тарасенко. Во втором туре Ищенко лидировал с большим отрывом, но к концу подсчета голосов стал проигрывать. Из-за протестов и подозрений в фальсификациях итоги голосования отменили.

В регионе назначили повторные выборы, на которые не допустили ни Ищенко, ни Тарасенко. На них победил Олег Кожемяко, до этого руководивший Корякским автономным округом, Амурской и Сахалинской областями.

Вы читали «Медузу». Вы слушали «Медузу». Вы смотрели «Медузу» Помогите нам спасти «Медузу» Дать денег