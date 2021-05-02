«Те два миллиона долларов, которые вы мне предлагали, я от них отказался». Депутат обвинил губернатора Приморья в попытке подкупа

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?

Депутат законодательного собрания Приморского края, бывший кандидат в губернаторы региона Андрей Ищенко обвинил действующего главу Приморья Олега Кожемяко в попытке подкупа. В своем инстаграме депутат рассказал, что в 2018 году Кожемяко предлагал ему через третьих лиц крупную взятку за отказ от участия в избирательной кампании.

Осенью 2018 года, когда все возможные пути отстранения меня от избирательной кампании были вами исчерпаны, вы за стол переговоров посадили нашего общего друга. Я попросил его вам передать, что если президент Владимир Путин хочет, чтобы Приморским краем рулил Олег Кожемяко, то я вставлять палки в колеса не буду — кто я такой против президента. Те два миллиона долларов, которые вы мне предлагали, я от них отказался.

Ищенко утверждает, что записал свой разговор с представителем Кожемяко и затем передал его в управление ФСБ по Приморскому краю. Эту запись он не обнародовал. Свое обращение к действующему губернатору депутат закончил фразой: «Здравия желаю, сука!»

Пресс-служба губернатора Приморья пока не комментировала заявление Ищенко.

Андрей Ищенко был участником губернаторских выборов в Приморье от КПРФ в 2018 году. Он прошел во второй тур вместе с кандидатом от «Единой России» Андреем Тарасенко. Во втором туре Ищенко лидировал с большим отрывом, но к концу подсчета голосов стал проигрывать. Из-за протестов и подозрений в фальсификациях итоги голосования отменили.

В регионе назначили повторные выборы, на которые не допустили ни Ищенко, ни Тарасенко. На них победил Олег Кожемяко, до этого руководивший Корякским автономным округом, Амурской и Сахалинской областями.

Вы читали «Медузу». Вы слушали «Медузу». Вы смотрели «Медузу» Помогите нам спасти «Медузу» Дать денег