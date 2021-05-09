Обломки китайской ракеты-носителя упали в Индийский океан. За ними следили по всему миру

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Не сгоревшие в атмосфере обломки тяжелой китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5» упали в Индийский океан недалеко от Мальдивских островов, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление руководства программы космических пилотируемых полетов КНР.

Обломки упали в океан в районе 72.47° восточной долготы, 2.65° северной широты. В заявлении подчеркивается, что большинство фрагментов ракеты-носителя сгорели в атмосфере.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5» была запущена 29 апреля. Западные космические агентства пришли к выводу, что ее вторая ступень, вес которой составлял около 18 тонн, сходит с орбиты неконтролируемо, и существует вероятность, что фрагменты упадут на населенные территории. «Очевидно, что Китай не придерживается стандартов ответственности, связанных с падением обломков», — заявлял представитель NASA Билл Нельсон. В Китае, в свою очередь, настаивали на том, что ситуация штатная.

Сход второй ступени мониторили NASA, Космическое командование Вооруженных сил США, «Роскосмос» и другие подобные структуры во многих странах мира.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5», запущенная 29 апреля, доставила на орбиту основной модуль строящейся китайской космической станции. Строительство станции, которая станет третьей в истории многомодульной станцией после МКС и «Мира», планируется завершить к концу 2022 года.

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